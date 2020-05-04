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Жизнь после самоизоляции: россияне рассказали о своих планах
Сервисом для путешественников OneTwoTrip был проведен опрос, в ходе которого аналитики выясняли, что российские граждане хотят больше всего сделать после окончания режима самоизоляции. Подробности – в материале ИА DEITA.RU со ссылкой на НЕВСКИЕ НОВОСТИ.
Большинство опрошенных заявили, что основным приоритетом являются встречи с родными и друзьями, а также они мечтают о походе в гости. Так ответили порядка 86,5 % респондентов. Почти 70 % участников опроса сказали, что хотели бы пойти в парк и погулять там.
Кроме того, 69 % респондентов мечтают о путешествиях. А более 64,2 % заявили, что с нетерпением ждут момента, когда при встрече можно будет обняться и поздороваться за руку с приятелями. По любимым заведениям соскучились 63 % опрошенных. Еще 58 % мечтают о вылазке на шашлыки, а 43,6 % — о прогулке по торговому центру.