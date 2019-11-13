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Жизнь родителей школьников облегчили власти
Поправок в федеральное законодательство ждали все семьи,
имеющие детей-детсадовцев или школьников, сообщает DEITA.RU.
Депутаты Госдумы приняли поправки в Семейный кодекс и в закон Об образовании во втором чтении. Если поправки примут в окончательном чтении, то права семей с 2 и более детьми будут соблюдаться во всех садиках и школах России.
Так, депутаты решили на законодательном уровне обязать администрации школ и детских садов принимать в приоритетном порядке детей, чьи братья или сестры уже учатся в этом заведении. Раньше школы отказывали родителям по территориальному принципу.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, ситуации в семьях бывают разными. Например, после зачисления старшего ребенка в сад или школу семья переезжает, но учебное заведение менять не хочет. Если младшего не примут туда же, то родителям придется водить детей по разным учебным заведениям разных районов города.
Елена Миронова