Что изменится в жизни россиян с первого июля, сообщает DEITA.RU со ссылкой на TBЦ.Ru.

Пособия по уходу за инвалидами детства и инвалидами первой группы станут больше в два раза – опекунам и родителям теперь будут платить по десять тысяч рублей.

ГЛОНАСС в транспорте: спутниковая навигация снова появится в любом транспортном средстве, это становится обязательным.

Процентные ставки по потребительским кредитам не превысят одного процента в день, среднерыночная полная стоимость займа не увеличится больше, чем на треть.

Россия перейдет на эскроу-счета, чтобы обезопасить дольщиков. Строительные компании будут хранить деньги вложившихся граждан на счетах в банках, а вести работы им придется в кредит. Средства дольщиков достанутся застройщику только после сдачи дома в эксплуатацию.

Каникулы ипотечникам станут доступны с 31 июля. Попавшие в затруднительное положение смогут временно уменьшать суммы выплат или приостановить выплаты, чтобы погасить задолженность позже. Такое право дадут гражданам всего один раз для одного ипотечного кредита и не более, чем на полгода.

Для гостиниц: все гостиницы с количеством номеров большим, чем пятьдесят, получат «звезды». Иначе работать им запретят. Однако это не коснется хостелов.

Молоко и натуральные молочные продукты в магазинах начнут размещать отдельно от содержащей растительные жиры продукции. К тому же ее пометят особыми знаками.

Анастасия Туркова