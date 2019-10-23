Жизнь россиян Сбербанк оценил в рублях

Россияне назвали справедливую сумму для страхования жизни 5,8 миллиона рублей. Именно столько, по мнению соотечественников, стоит жизнь обычного гражданина, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделали в Сбербанке.

5,8 миллиона рублей хватит семье в случае наступления страхового случая. При этом дороже всех свою жизнь ценят состоятельные мужчины до 30 лет, которые живут в трех российских столицах — Владивостоке, Санкт-Петербурге и Москве.

На сегодняшний день средний размер страховой суммы в России составляет 2,4 миллиона рублей. При этом сумма возраста более чем на 10 миллионов, когда речь заходит о влиятельных гражданах. В случае наступления страхового случая такие семьи получает 13,3 миллиона рублей.

Ранее прошла информация о том, что мошенники в социальных сетях публикуют объявление, якобы Сбербанк раздает крупные суммы за прохождение анкетирования. Неизвестные обещают россиянам от 15 до 35 тысяч рублей. В кредитной организации пояснили, что Сбербанк никогда не проводил подобной акции, поэтому выполнять ее условия, а именно переводить на определенный счет средства для получения анкеты не стоит.

Екатерина Брязгунова