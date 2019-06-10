Жители России с каждым годом всё проще относятся к жизни взаймы, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

Эксперты всё чаще говорят о том, что россияне постепенно приспосабливаются к жизни в постоянном кредите. Доходы соотечественников уже перестают отвечать их текущего уровню жизни, и чтобы его хоть как-то поддержать, они вынуждены брать на себя дополнительные обязательства и "размазывать" долговую нагрузку на длинный период времени.

Примерно об этом же сигнализирует недавний опрос фонда "Общественное мнение", которые выявил повышение лояльности россиян к жизни в кредит.

Согласно полученным данным, доля тех, кто брал кредиты для того, чтобы приспособиться к инфляции, в мае 2019 года выросла до 9%, тогда как в 2017—2018 годах она составляла лишь 2—5%. При этом все большей популярностью пользуются потребительские кредиты, которые в данный момент есть у 16% россиян.

Ранее стали известны факторы, которые могут загнать состояние российской экономики в ещё более трудное положение.

Дмитрий Шевченко