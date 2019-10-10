Жизненно необходимое лекарство вернут в аптеки

Минздрав заявил, что проблема дефицита преднизолона и других дешевых жизненно важных лекарств обсуждается с фармпроизводителями, сообщает DEITA.RU.

В ведомстве отметили, что недостаточное количество преднизолона, вакцин против бешенства и других лекарств связано с нежеланием компаний вести производство медикаментов «дешевого» сегмента в аптеках из-за низкой отпускной цены, верхний порог которой строго контролируется государством.

Согласно данным «Российской газеты», реальная потребность граждан в увеличении производств лекарств явно видна из статистических данных по преднизолону. В России остался всего один производитель, готовый продавать препарат по цене до восьмидесяти рублей за упаковку. Но фармкомпания ежегодно выпускает до полутора миллионов блистеров таблеток, в то время как примерная потребность россиян превышает два миллиона упаковок в год. Ко всему прочему граждане не раз заявляли о своем желании закупать преднизолон и в других формах: инъекциях и мазях, которые не производит ни одна компания.

Решить проблему с недостатком жизненно важных лекарственных препаратов, стоимостью до ста рублей, решено с помощью специальных субсидий для поддержки компаний, производящих лекарства указанного ценового сегмента. Минздрав уверен, что это решение привлечет на рынок многие фармацевтические компании за счет рентабельности производства, а россияне получат необходимые лекарства в нужном объеме.

Екатерина Цой