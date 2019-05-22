Из аптек российских регионов пропал жизненно важный препарат для лечения аритмии и гипертонии «Анаприлин», сообщает DEITA.RU.

Сообщения об отсутствии «Анаприлина» приходят с начала апреля 2019 года из разных регионов страны. Связано это с тем, что российские производители столкнулись с проблемами поставки сырья. Из-за низкой цены импорт компонентов становится невыгодным. Как невыгодно продавать и сам «Анаприлин» аптекам. Он входит в перечень жизненно важных лекарственных препаратов, наценка на него минимальная, и денег на нем не заработать.

Кроме того, «Анаприлин» - разработка начала 60-х годов прошлого века. За более чем полвека появились более новые и гораздо эффективные лекарства. По мнению кардиологов, сейчас это лекарство получает лишь 1 из 1000 больных аритмией. Большинство врачей этот препарат не назначают, так как это даже не вчерашний, а позавчерашний день медицины.

Тем не менее, есть пациенты, которые принимают именно «Анаприлин», как наиболее подходящий им препарат. Производитель лекарств предполагает, что «Анаприлин» снова станет доступен на фармацевтическом рынке не ранее сентября 2019 года.

Ранее подобная ситуация сложилась в России с еще одним жизненно важным лекарством. С декабря 2018 года французский препарат от сердечной аритмии «Кордарон» перестал ввозиться в Россию, а его отечественный аналог «Амиодарон» смели с полок аптек уже к началу марта. Вопрос отсутствия «Кордарона» в российских аптеках пришлось решать на самом высоком уровне. Его поднял руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов во время отчета премьер-министра Дмитрия Медведева о работе правительства за 2018 год.

«Если какие-то проблемы с этим препаратом есть, я скажу министру, пусть занимается, надо разбираться», - ответил председатель правительства России Дмитрий Медведев. Поставки лекарства в страну в плановом режиме возобновились в апреле 2019 года.

Дмитрий Санников