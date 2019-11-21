Жизненно важные препараты стали доступнее для жителей Дальнереченска

Новая аптека, реализующая лекарственные препараты по льготным ценам, появилась в Дальнереченске по поручению губернатора Приморского края Олега Кожемяко, сообщили DEITA.RU в краевом департаменте здравоохранения.

Теперь жители одного из самых крупных городов северного Приморья теперь могут приобрести лекарства по низкой цене на Ленина, 34. Открытие аптечного пункта состоялось 1 ноября в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы.

При этом новая аптека в Дальнереченске – единственная в городе, где реализуются жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. Ранее за ЖНВЛС жителям города приходилось ездить в другие муниципалитеты.

Открывшийся льготный аптечный пункт стал 56-й по счету в своем роде. Всего в Приморском крае проживает более 80 тыс. получателей жизненно необходимых лекарств по программе высокозатратных нозологий, а также по другим федеральным и краевым программам.

Благодаря новому аптечному пункту в Дальнереченске жизненно важные препараты смогут приобрести себе, в частности, сердечники, диабетики, а также приморцы, страдающие, заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Напомним, повышение доступности жизненно важных препаратов для жителей Дальнереченска было одним из поручений Олега Кожемяко во время его последней поездки в городской округ.