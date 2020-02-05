ЖКХ стали наиболее затратной строкой в расходах приморцев

Всего за 2019 год граждане Приморского края потратили 163,3 млрд на различные платные услуги. Самые большие суммы из них были потрачены на жилищно-коммунальные услуги, сообщает DEITA.RU.

Согласно статистике Приморскстата, 25% суммы, потраченной на различные услуги, составил сектор ЖКХ. Еще 22% приморцы потратили на общественный транспорт, 12% отдали на различные телекоммуникационные услуги, 8% от общей суммы заняли расходы на медицину.

В целом на бытовые услуги в 2019 жители региона потратили на 7% больше, чем в 2018.

Выяснилось, что в быту приморцы больше всего тратятся на ремонт и техобслуживание авто – 43%. В парикмахерских и салонах красоты люди тратят до 17% суммы, на строительство и ремонт квартир и домов уходит 11%, на расходы по ремонту обуви – до 6%.

Кстати, физлица и ИП оказали 44% бытовых услуг, остальные обычно выполняются фирмами и организациями.