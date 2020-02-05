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ЖКХ стали наиболее затратной строкой в расходах приморцев
Приморскстат подвел статистику расходов на различные услуги
Всего за 2019 год граждане Приморского края потратили 163,3 млрд на различные платные услуги. Самые большие суммы из них были потрачены на жилищно-коммунальные услуги, сообщает DEITA.RU.
Согласно статистике Приморскстата, 25% суммы, потраченной на различные услуги, составил сектор ЖКХ. Еще 22% приморцы потратили на общественный транспорт, 12% отдали на различные телекоммуникационные услуги, 8% от общей суммы заняли расходы на медицину.
В целом на бытовые услуги в 2019 жители региона потратили на 7% больше, чем в 2018.
Выяснилось, что в быту приморцы больше всего тратятся на ремонт и техобслуживание авто – 43%. В парикмахерских и салонах красоты люди тратят до 17% суммы, на строительство и ремонт квартир и домов уходит 11%, на расходы по ремонту обуви – до 6%.
Кстати, физлица и ИП оказали 44% бытовых услуг, остальные обычно выполняются фирмами и организациями.