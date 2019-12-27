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Жнец новых сборов по ЖКХ готовится к уборке в Приморье
С первого дня наступающего года в Приморье должна заработать новая система обращения с твердыми коммунальными отходами: оператор будет вывозить их всего за один дополнительный «квиток» по ЖКХ. Однако за отдельную коммунальную услугу – отвечает и отдельный, единственный в своём роде оператор, сообщает DEITA.RU
Речь идёт об унитарном предприятии, состоящем на балансе администрации края – «Приморском экологическом операторе». Исключительные «мусорные» права КГУП, вступающие в силу с 1 января, обязали его и.о. директора, Алексея Борисова, подробно ответить на ряд вопросов, которые ему задавали заинтересованные лица в ходе недавнего совещания в краевой Думе. В их числе – члены рабочей группы, образованной в рамках общественного совета проекта «Чистая страна». Их цель заключается в контроле реализации реформы обращения с мусором на территории Приморского края.
Обращаясь к Алексею Борисову, собеседники из «Чистой страны», сославшись на обеспокоенность жителей региона, в числе прочего, поинтересовались порядком перехода муниципалитетов Приморья на новую систему обращения с ТКО; а также тем, как и куда в принципе будут вывозить мусор из городов и деревень края.
По словам директора «Приморского экологического оператора», новая утвержденная схема подразумевает, что с Нового года мусор в Приморском крае начнут принимать сразу 13 лицензированных полигонов, созданных специально для захоронения твердых коммунальных отходов. Кроме них, в работу запустят 4 мобильных комплекса по сортировке мусора, а также 2 перегрузочные станции с прессом. Как рассказал Алексей Борисов, предприятие уже заключило с полигонами прямые договоры на захоронение отходов, маршруты по вывозу также утверждены.
Примечательно, что в рамках подготовки к переходу на новую мусорную систему, в Приморье действует «горячая линия». Все возникающие вопросы, уверен «Приморский экологический оператор», можно будет своевременно решить, обратившись по телефону 8-800-200-53-66
Евгений Черемухин