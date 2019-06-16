Самые разные просьбы россиян принимает центр обработки обращений прямой линии с Владимиром Путиным, сообщает DEITA.RU.

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня. В одном из обращений работницы интимной индустрии попросили Президента России отменить статью 6.11 КоАП «Занятие проституцией», которая наказывается административным штрафом от полутора до двух тысяч рублей.

Как пояснила агентству Ura.ru одна из инициаторов обращения Дарина Иванченко, дело не в деньгах, а в правовом статусе проституток. «Декриминализация проституции - это отсутствие административной ответственности», - говорит активист.

В последний раз серьезная попытка легализации проституции в России была сделана в 2015 году. Был даже подготовлен законопроект с прописанными требованиями к работницам и организации их деятельности. Но до обсуждения на заседании Государственной Думы документ так и не дошел.

Дмитрий Санников