Сельскохозяйственные угодья России уничтожаются жуками из-за рубежа, сообщает DEITA.RU.

Насекомые из других стран «решили» массово переселиться в Россию. По сообщению «Известий», почти 200 видов чужеродных насекомых биологам удалось зарегистрировать в России. Из них как минимум 12 являются опасными вредителями.

Жуки – гастарбайтеры заполонили в основном южные регионы России – на Черноморском побережье деревья страдают от пальмовых долгоносиков и мотыльков, плодовые растения подверглись атаке мраморных клопов. Данный вид сметает на своём пути любые фрукты.

Более того, некоторые виды опасны и для человека - например, мушка дрозофила сузуки. Её личинки располагаются в плодах ягодных растений. Съев подобную ягоду, человек рискует отравиться, так как личинки насекомого ядовиты. Помимо этого, насекомые – переселенцы могут вызывать у человека сильные аллергические реакции.

Леса Сибири и Дальнего Востока страдают от деятельности жука-короеда. Горчицу и рапс уничтожает луговой мотылёк, однако в случае данного насекомого специалисты не могут сказать с точностью – местный вид мотылька угрожает посевам, или инвазивный – тот, который прибыл со своего привычного ареала обитания.

Пока специалистам остаётся систематизировать и занести в особый справочник новые для территорий России виды насекомых. Одной из вероятных причин подобного массового нашествия «иностранцев» названо изменение погодных условий на планете.

Напомним, одной из причин массовой гибели пчёл была названа некомпетентность специалистов аграрного хозяйства.

Софья Корф