«Жуликов тьма»: Японские автомобили лучше пока не покупать

Сотрудник транспортной компании, занимающейся перевозками автомобилей из Японии в Россию, рассказал, почему россиянам стоит проявлять крайнюю осторожность при покупке японских машин. Об этом сообщает DEITA.RU.

По словам эксперта, после тайфуна «Хагибис», который нанес большой урон экономике Японии, на авторынках Страны восходящего солнца процветает мошенничество. Нечистые на руку предприниматели за бесценок скупают у жителей затопленных префектур пострадавшие от стихии автомобили, чтобы после «косметического» ремонта продать в Россию. По словам логиста, зачастую за обычные б/ушные автомобили выдают «утопленников» или сильно искореженные машины.

«В последние года в Японии появилось очень много мастерских, которые превращают «утопленника» в «конфетку» по внешнему виду и выставляют их на аукцион как бывшие в употреблении машины без фатальных повреждений. Некоторые особо ушлые продавцы, иногда пытаются выдать эти автомобили как новые, якобы купленные напрямую с завода. Подобные автомобили чаще всего попадают на рынки России и Китая», - рассказывает специалист.

По словам логиста, чтобы купить машину из Японии надо хорошо постараться: лично пробить «аукционник», хорошо осмотреть машину, сверить все документы и номера.

«На таможенной декларации должны стоять две печати. А выдана она должна быть только таможней, а не ООО «Вася-печкин». Зачастую бывает, что машина стоит на «Зеленом углу», а на аукционе в Японии она еще не продана. Жуликов тьма», - подытожил эксперт.

Екатерина Цой