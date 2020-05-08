Журналисты и музейные сотрудники открыли онлайн проект «Воздушный купол блокадного Ленинграда»

За последние 75 лет в истории ленинградской блокады почти не осталось белых пятен. Прозаики и поэты, кинематографисты и художники изучали, описывали, проникали в события и факты, создавая картину времени — трагического и великого. Ленинград должен был быть уничтожен, сожжен вместе с жителями, стерт с карты. Однако самая мощная армия мира не смогла пробить его защитный купол — четко выстроенную систему противовоздушной обороны.

Мы, журналисты НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ, увидели историю блокадных ПВО сквозь статьи военных газет. Тогда в Ленинграде каждый день жизни становился подвигом, и людям требовались простые, бесхитростные слова, трубящие о достижениях и победах. Мы хотели рассказать, что на самом деле скрывалось за этими словами.

75 лет — это целая человеческая жизнь. Почти все мы о войне только слышали, читали, смотрели в кино. Мы выросли в благоустроенном мире, и нам даже не представить, что самая большая мечта у человека — это чтобы война закончилась и кусочек булки с маслом, посыпанный сахаром.

В семидесятых-восьмидесятых годах XX века многие из тех, кто победил блокаду, были еще живы. Они встречались на каждом шагу. Обычный директор школы мог быть летчиком, горевшим в подбитом самолете, и поэтому его лицо странно дергалось, когда он разговаривал. Продавщица мороженого тетя Валя никогда не снимала беспалых перчаток, потому что ее руки пугали детей: когда 12-летняя Валя дежурила на крыше, щипцов — схватить зажигательный снаряд — на всех не хватало, приходилось руками. Эти люди ходили на работу, в магазин, были соседями по лестничной площадке. Они могли зайти за солью или просто к родителям поболтать... Они жили обычной жизнью и не помнили о том, что они герои. Тогда бы расспросить, узнать каково это: еле волоча ноги от голода выходить на ночное дежурство, оставляя прилипшую к ледяному металлу кожу, поворачивать ручки механизмов, всматриваться слепнущими глазами в показатели приборов. Можно было спросить, но они не любили вспоминать, не рассказывали о своих подвигах. Да и как можно это представить, почувствовать?!

В проекте «Воздушный купол блокадного Ленинграда» мы не старались собрать все факты и материалы, которые связаны с блокадным ПВО. Здесь мы рассказываем о том, что тронуло лично каждого из нас.

Уже в эту пятницу, 8 мая, в 16:00 НЕВСКИЕ НОВОСТИ проведут онлайн-конференцию, посвященную проекту. В ней примут участие представители музеев Санкт-Петербурга: Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда и Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи; Б.М. Ласкин эксперт от ГИПХ и другие.

Ознакомиться с проектом «Воздушный купол блокадного Ленинграда» можно по ссылке.