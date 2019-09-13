Журналисты узнали, что Медведев гонит самогон

Появилась информация о том, что глава правительства РФ производит самогон, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «URA.RU».



Партии самогона изготавливаются в Плесе. Именно там, поговаривают, располагается усадьба Дмитрия Медведева, российского премьер-министра.

Как стало известно журналистам из трех источников, глава правительства алкогольный напиток не продает, а вручает зарубежным лидерам и членам правительства, как подарок.

Такие подарочные бутылки содержат на себе надпись «Самогон», дату: 2017 год и изображение медведя. Имеются неподтвержденные данные, что премьер-министр начал выпуск самогона на малине.

Представители СМИ обратились к правительству, прося дать комментарии к этой информации.

Анастасия Туркова