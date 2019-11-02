Жуткий холод обещают синоптики в субботу

Последний день для комфортного отдыха за городом наступил, сообщает DEITA.RU.



Синоптики опубликовали подробный прогноз погоды во Владивостоке на субботу, 2 ноября. Данные опубликованы на портале «Расписание погоды».

Так, рано утром в столице ДФО будет +4 градуса, но ощущаться они будут как +2. Днем будет солнечно. Максимальная температура +8 градусов. Ветер весь день будет не сильным, до 3 м/с.

Однако ночью погода начнет портиться, начнется обещанное похолодание. Поднимется сильный ветер с порывами до 16 м/с. Температура опустится до +1. Однако из-за ветра это будет ощущаться как -5.

Елена Миронова