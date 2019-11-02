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Жуткий холод обещают синоптики в субботу
Последний день для
комфортного отдыха за городом наступил, сообщает DEITA.RU.
Синоптики опубликовали подробный прогноз погоды во Владивостоке на субботу, 2 ноября. Данные опубликованы на портале «Расписание погоды».
Так, рано утром в столице ДФО будет +4 градуса, но ощущаться они будут как +2. Днем будет солнечно. Максимальная температура +8 градусов. Ветер весь день будет не сильным, до 3 м/с.
Однако ночью погода начнет портиться, начнется обещанное похолодание. Поднимется сильный ветер с порывами до 16 м/с. Температура опустится до +1. Однако из-за ветра это будет ощущаться как -5.
Елена Миронова