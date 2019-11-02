telegr wh call

Новости

Холодную воду перекроют для столичных жителей

2 Ноябрь 2019, 07:45

Горожане возмущены «бизнесом» города, ГИБДД и эвакуаторов

2 Ноябрь 2019, 07:15

Жуткий холод обещают синоптики в субботу

2 Ноябрь 2019, 06:30

Врач посоветовал россиянам самую полезную и дешевую рыбу

2 Ноябрь 2019, 05:45

Экономике России предсказали небывалый рост

2 Ноябрь 2019, 05:00

Новый запрет для водителей вступит в силу зимой

2 Ноябрь 2019, 04:15

Странный дорожный знак может появиться в России

2 Ноябрь 2019, 03:30

ДТП можно оформить с телефона

2 Ноябрь 2019, 02:45

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Жуткий холод обещают синоптики в субботу

ОСЕНЬ 2019

Последний день для комфортного отдыха за городом наступил, сообщает DEITA.RU.

Синоптики опубликовали подробный прогноз погоды во Владивостоке на субботу, 2 ноября. Данные опубликованы на портале «Расписание погоды».

Так, рано утром в столице ДФО будет +4 градуса, но ощущаться они будут как +2. Днем будет солнечно. Максимальная температура +8 градусов. Ветер весь день будет не сильным, до 3 м/с.

Однако ночью погода начнет портиться, начнется обещанное похолодание. Поднимется сильный ветер с порывами до 16 м/с. Температура опустится до +1. Однако из-за ветра это будет ощущаться как -5.

Елена Миронова

Читайте также:

Синоптики рассказали об аномальной погоде в ноябре

Полпред спас Кожемяко

«Мы давно ждали, что это случится» - часть моста рухнула в Приморье

Популярное

Секреты Кожемяко утекли в Сеть

«Позор государству» — Центробанк озвучил шокирующие данные

Терпение Трутнева лопнуло: на губернатора «натравили» прокуратуру

Главный строитель "Аллигатора" пропал при странных обстоятельствах
Загрузка...
Загрузка...