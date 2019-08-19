Полузащитник владивостокского футбольного клуба «Луч» Дмитрий Калугин в матче с «Факелом» получил тяжелую травму, сообщает DEITA.RU по материалам клуба.

В воскресенье «Луч» завершил пятиматчевую домашнюю серию крупной победой 3 : 0 над воронежским «Факелом».

Первая крупная и сухая победа в сезоне омрачилась тяжелым повреждением. Уже в добавленное время в жестком столкновении с голкипером воронежцев Данилой Ермаковым челюстно-лицевую травму получил полузащитник «желто-синих» Дмитрий Калугин. 21-летнему воспитаннику центра подготовки юных футболистов владивостокского клуба потребуется операция. Сроки восстановления пока не известны.

Дмитрий Санников