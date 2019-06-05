Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не брать слишком много рейсов, если не хватает резервных воздушных судов, сообщает DEITA.RU.



В преддверии высокого туристического сезона Росавиация предъявила авиакомпаниям новые требования безопасности. Как пишет «Российская газета», авиакомпаниям настоятельно рекомендовали оставлять больше резервных воздушных судов на случай, если основной борт не сможет совершить полет.

Также отмечается, что авиакомпании, которые не серьезно отнесутся к этому правилу, будут лишены части рейсов: их станет меньше, чтобы перевозчик качественно справлялся с имеющимися. По новым правилам авиакомпании обязаны мониторить технологический график и в случае отмены рейса предоставить резервный борт или позаботиться о комфорте пассажиров.

По данным издания, регулировщик воздушных перевозок уже провел зачистку перед туристическим сезоном. Уже известно, что авиакомпаниям урезали часть чартерных рейсов.

Сообщается, что новые правила не доставят проблем пассажирам. В Росавиации также уверены: сокращение количества рейсов и увеличения «резервного флота» не увеличит цены. Тем не менее, держать резервные самолеты в аэропорту накладно: плата взимается за каждый килограмм. Поэтому перевозчики стараются держать все самолеты в воздухе.

Еще ряд правил касается безопасности пассажиров. Росавиация настоятельно рекомендует авиакомпаниям не допускать самолеты к эксплуатации после отказов без тщательной проверки. Кроме того, необходимо усилить контроль за самочувствием и состоянием экипажа.

Еще одно новшество - перевозка групп детей. Теперь экипажу и аэропорту необходимо заранее сообщать о прибытии детской группы. Им обязаны предоставить безопасный проход и проезд до самолета, а также подъем по трапу и посадку в лайнер.

Ранее сообщалось о том, что в еще одном типе самолетов обнаружили неисправности. Речь идет о двух самолетах Boeing. Проблемы связаны с работой рельсов механизма выпуска и уборки предкрылков.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало, что Генпрокуратура и ФСБ нашли серьезные нарушения в работе Росавиации, обнаружив 400 переделанных самолетов и 9 проблемных авиакомпаний. Проверки нагрянули в ведомство после катастрофы с лайнером Суперджет в аэропорту Шереметьево.

Елена Миронова