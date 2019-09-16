Зимняя резина летом: почему категорически не рекомендуется

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В последние годы растет количество автолюбителей, которые продолжают ездить в теплое время года на зимней резине. В чем опасность такого выбора, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Drivenn.ru.

При поездке на зимней резине по летним дорогам вы уменьшаете поверхность сцепления с дорогой до размера листа А4. К тому же, зимняя резина создавалась для минусовой температуры, и на жаре она становится слишком мягкой. Это означает, что авто контактирует с асфальтом достаточно слабо. Водитель ведет машину по нормальной дороге так, словно он вынужден ехать по грязи. Реакция авто замедляется.

Кстати, дороги портятся чаще всего не грузовиками, а легковушками с шипованной резиной. В ряде европейских стран такие шины даже запрещены и заменены аналогами.

Тормозной путь с зимней резиной в неподходящий сезон тоже удлиняется, что может в определенный момент стать для водителя фатальным фактором. Поэтому резину рекомендуется регулярно менять, чтобы сохранить в целости авто, дорожное покрытие и собственное здоровье.

Анастасия Туркова

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