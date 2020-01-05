Зимы не будет: синоптики дали неутешительный прогноз

Аномальное тепло распространилось по России. Обширный атлантический циклон «правит бал» почти на всей территории страны, сообщает DEITA.RU.

Благодаря циркуляции тёплых масс воздуха, на большей части России сохраняется аномально высокие температуры.

Больше всего аномалии заметны на севере Поволжья и юго-востоке Сибири, где разница с обычными показателями достигла шестнадцати градусов Цельсия. Днём наблюдается потепление до нуля градусов.

В Сибири и западной Якутии также станет теплее на 16 градусов, и даже более.

Синоптики прогнозируют сохранение нормы лишь на востоке Чукотки, а также на севере Камчатки, в остальных субъектах России остаётся наслаждаться несвойственным теплом.

В Европейской части России в целом будет сохраняться аномально тёплая погода, за исключением 6 января, когда на территорию повлияет холодный атмосферный фронт.

Напомним, в Приморском крае на острове Русский порядка тридцати машин (а по другим источникам – около пятидесяти) ушли под воду во время зимней рыбалки утром 5 января. Стало ли аномальное тепло этому причиной, или дело лишь в безответственности рыбаков – пока не ясно.

Софья Корф