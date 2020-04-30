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Злость, непонимание, испуг: Рейд полиции во Владивостоке вызвал яркие эмоции у горожан
Проверку соблюдения режима самоизоляции провели сотрудники правоохранительных органов
Собрались сегодня инспектор ГИБДД, участковый полицейский и сотрудник ППС и направились проверять, насколько хорошо жители Владивостока режим самоизоляции соблюдают. Корреспондент ИА DEITA.RU смог лично убедиться, насколько часто горожане игнорируют просьбы властей.
На дорогах повсеместно отмечается лёгкое затруднение движения, несмотря на режим самоизоляции – жители Владивостока сосредоточенно едут по своим делам. И если личные автомобили во время данного рейда не интересовали сотрудников ГИБДД, за таксистов они взялись серьёзно.
Останавливают первого водителя без маски, которую, впрочем, он вынимает откуда-то из недр автомобиля и в спешке ликвидирует нарушение. Однако у инспектора есть вопросы помимо того, что в разгар пандемии коронавирусной инфекции водитель ведёт работу без индивидуальных защитных средств. Так, сотрудники дорожной полиции проверяют – насколько добросовестно таксисты подходят к обработке автомобиля.
- Я знаю, как часто должна проводиться обработка. Есть несколько точек по городу, конечно, обрабатываем машины, - разводит руками водитель.
В основном, водители реагируют на инспекторов достаточно сдержанно, стараясь не спорить с лицом при исполнении.
Каждые 12 часов машина такси должна подвергаться дезинфекции. Номер автомобиля проверяют по специальной базе, доступ к которой есть у инспекторов ГИБДД, после чего сотрудник дорожной полиции сможет установить – как давно проводилась обработка авто.
На первый раз можно отделаться предупреждением, на злостных же нарушителей заводят протокол, который будут рассматривать в мировом суде. Именно там станет ясно – будет ли взиматься штраф и какой величины он достигнет.
Досталось и пассажирскому автобусу – инспектор проверил водителя и обратился к пассажирам, напомнив, что на территории Приморского края продолжает действовать режим самоизоляции. Пассажиры встретили слова сотрудника дорожной полиции в молчаливом напряжении.
Сотрудники патрульно-постовой службы тем временем проверяли пешеходов на улицах Владивостока. Кто в масках, кто и без них, однако и у тех, и у других в глазах – испуг, непонимание и злость. Полицейские спрашивали горожан о причинах нахождения на улице и вежливо просили направиться домой. В ответ… Да что только не слышат в ответ полицейские – угрозы, проклятья и даже конспирологические теории. Между тем, сразу карать штрафами пешеходов никто не спешит – для начала так же устное предупреждение.
- Ну сидим здесь, а что такое? Маску у меня видите? Я в маске! - эмоционирует мужчина, чуть погодя вполголоса добавляя что-то о наглости стражей порядка и недоумевая, почему друзьям нельзя встретиться в сквере.
Наряду с проверками такси и пешеходов участковые даже наведались в гости к жителям Владивостока, которые обязаны находиться дома в строгом режиме самоищоляции – это лица, вернувшиеся из заграничных поездок, а также из регионов с неблагополучной эпидситуацией.
Подобные рейды проводятся систематически. Всего за три дня рейдовых мероприятий по городу Владивостоку составлено свыше 180 протоколов.
Тем временем, с каждым днём количество заболевших COVID-19 как в России, так и в Приморье, только растёт. За минувшие сутки в России заразилось свыше семи тысяч человек, в Приморском крае новый список заболевших составил 36 человек, общее число инфицированных перевалило границу в четыре сотни. Однако жители столицы региона, невзирая на угрозу заражения и штрафы, самовольно возвращаются к обычному течению жизни, хотя режим самоизоляции продлён до 11 мая включительно.
Всего в Приморском крае по данным правоохранительных органов, представленным на сайте правительства региона, за нарушение режима самоизоляции составлено 2495 административных протоколов по статье 20.6.1 части 1 КоАП РФ, еще 258 протоколов по статье 3.13. части 1 КЗ-44. 921 материал о нарушениях направлен в административные комиссии.