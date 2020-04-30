Злость, непонимание, испуг: Рейд полиции во Владивостоке вызвал яркие эмоции у горожан

Собрались сегодня инспектор ГИБДД, участковый полицейский и сотрудник ППС и направились проверять, насколько хорошо жители Владивостока режим самоизоляции соблюдают. Корреспондент ИА DEITA.RU смог лично убедиться, насколько часто горожане игнорируют просьбы властей.

На дорогах повсеместно отмечается лёгкое затруднение движения, несмотря на режим самоизоляции – жители Владивостока сосредоточенно едут по своим делам. И если личные автомобили во время данного рейда не интересовали сотрудников ГИБДД, за таксистов они взялись серьёзно.

Останавливают первого водителя без маски, которую, впрочем, он вынимает откуда-то из недр автомобиля и в спешке ликвидирует нарушение. Однако у инспектора есть вопросы помимо того, что в разгар пандемии коронавирусной инфекции водитель ведёт работу без индивидуальных защитных средств. Так, сотрудники дорожной полиции проверяют – насколько добросовестно таксисты подходят к обработке автомобиля.

- Я знаю, как часто должна проводиться обработка. Есть несколько точек по городу, конечно, обрабатываем машины, - разводит руками водитель.