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Злостных неплательщиков за услуги ЖКХ защитят в России
Доступ коллекторов к долгам по ЖКХ будет окончательно закрыт, сообщает DEITA.RU. Поправки в закон, запрещающий передавать данные о задолженности по ЖКХ коллекторам, внесут в ближайшее время. До конца января 2020 года их должны представить общественности.
Как рассказал депутат Госдумы Анатолий Аксаков, несмотря на то, что летом текущего года российский президент Владимир Путин подписал закон, оберегающий спокойствие собственников, которые традиционно не платят за услуги ЖКХ, коллекторы все равно смогли найти выход на данные о неплательщиков.
Запрет, по словам Аксакова, смогли обойти очень просто — через агентский договор. В связи с этим подготовка нового проекта закона займет очень мало времени. Главная его задача — удалить эту лазейку.
Екатерина Брязгунова