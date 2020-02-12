Злостный должник может остаться без бани

Как сообщила пресс-служба УФССП России по ПК, житель Ханкайского района Приморского края может лишиться недвижимости в счет погашения неуплаченных долгов, сообщает ИА DEITA.RU.

По данным ведомства нарушитель осознанно отказывался платить по финансовым обязательствам, игнорировал платежи и никак не реагировал на требования сотрудников служб. В результате возникшей задолженности по кредитным, коммунальным и налоговым платежам и прочим обязательствам в размере порядка 1,5 млн рублей судебные приставы применили ряд мер по аресту имущества, расположенного на участке должника. В частности на баню, стоимостью около 2 млн рублей.

Если гражданин не выплатит долговые обязательства в установленные сроки, арестованное имущество уйдет на реализацию после точной оценки его стоимости.