Змею обнаружили в подъезде одного из домов в приморском городе Уссурийске, сообщает DEITA.RU. Видео соответствующего содержания опубликовал паблик mark2_che в понедельник, 22 мюля.

Судя по кадрам, змея решила укрыться от тайфуна «Данас» в доме, расположенном по улице Блюхера. Длинная пресмыкающаяся тихонько отлеживалась за почтовыми ящиками между первым и вторым этажами, пока ее не заметили.

Мужчина помог местным жителям избавиться от змеи. Он поместил полоза в специальную тару, предварительно аккуратно взяв змею в руки. Дальнейшая судьба гостя из дикой природы не известна. Однако местные жители заявили, что это никакое не нашествие, «а дисбаланс в природе....Человек истребляет, загаживает природу....А это результат».

Екатерина Брязгунова