Дорожный знак из соседней страны вряд ли будет работать на российских дорогах, сообщает DEITA.RU.



Пользователь Яндекс.Дзен опубликовал фото необычного дорожного знака. Его устанавливают на месте слияния двух транспортных потоков. Сам знак вынуждает водителей двигаться через одного - постоянно пропускать друг друга.

Сообщается, что этот знак работает в Китае: под ним находится табличка, которая предупреждает о фото-видеофиксации. Каждый, кто не двигается по правилу, получает штраф.





В России такой знак вряд ли приживется: у нас сильны понятия главной и второстепенной дорог. Водители на главной стараются никогда не пропускать тех, кто на второстепенной, даже если по их направлению пробка.

Тем не менее, во Владивостоке этот знак очень пригодился бы. В нашем городе много перекрестков, которые требуют взаимного уважения и пропуска машин по очереди из разных потоков.

Елена Миронова