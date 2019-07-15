Выставка «Ульгер. Куклы семьи Намдаковых» открылась в Парадном зале Приморской государственной картинной галереи, сообщает DEITA.RU.

Искусство семьи Намдаковых имеет ярко выраженные бурятские истоки. Тончайшее мастерство, с которым созданы куклы, поражает. Удивительные образы переносят в миры, где реальность переплетается с фантазией.

На выставке зрители видят героев народного эпоса и фигуры, через которых проглядывают образы наших современниц. Богатое убранство одежд, декор в отделке, удивительные прически – во всем проявляется наследие предков, творчество которых изначально наполнялось символами и ритуалами. При этом в привычные принципы традиционного народного творчества - образы создаваемые семьи Намдаковых не укладываются.





«Это величайшее мастерство и великолепнейшая эстетика. С одной стороны, это очень национальное искусство, а с другой стороны в них прослеживаются общемировые тенденции. И в плане исполнения и в плане идеи куклы семьи Намдаковых - работы мирового уровня», - говорит Елена Клымюк, научный сотрудник выставочного отдела Приморской государственной картинной галереи, член ассоциации искусствоведов.





Произведения семьи Намдаковых признаны в мире. Они хранятся во многих зарубежных и отечественных коллекциях.

Выставка продлится до 18 августа. Увидеть ее можно по адресу: Владивосток, ул. Алеутская, 12. Приморская государственная картинная галерея.

Ирина Павленко



