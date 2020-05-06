Знаменитый медцентр Минобороны не сдали в срок на Камчатке

Новый многофункциональный медицинский центр, который должен был быть готов в Петропавловске-Камчатском к 1 мая, еще строят, сообщает ИА DEITA.RU.

В связи с пандемией коронавируса Минобороны анонсировало быструю постройку собственных медцентров по всей стране, но с этим объектом вышла накладка. Ранее стало известно, что среди строителей есть зараженные коронавирусом – правда, военное ведомство заверяло, что это не сдвинет сроки сдачи объекта, пишет «КамИнформ».

Сейчас на территории ведется благоустройство, в здании идут отделочные работы и монтаж мебели. В новый корпус Военно-морского госпиталя заводят аппараты ИВЛ и УЗИ, оборудование для КТ, рентген-осмотров, анестезиологии и эндоскопии.

Новые сроки сдачи перенесены на 10 мая.