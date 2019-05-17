Эксперт дал рекомендации, как сэкономить, сообщает DEITA.RU.

Адвокат Олег Сухов рассказал "Российской газете" знание каких законом может помочь платить по коммунальным платежам намного меньше обычного.

Так, на субсидии могут претендовать граждане, у которых расходы на ЖКХ превышают 22% семейного дохода. Также платить минимум на 30% меньше за "коммуналку" могут многодетные семьи.

50% от платежей ЖКХ возвращают ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, блокадникам и ликвидаторам аварий Чернобыльской АЭС и других техногенных катастроф.

Есть и категории, которые полностью освобождены от уплаты за коммунальные услуги. К ним относятся Герои Соцтруда, Герои Труда России, Герои СССР и России, полные кавалеры ордена Славы.

До 50% взносов на капремонт возвратят инвалидам и семьям с детьми-инвалидами.

На компенсацию от 30% расходов в зависимости от региона имеют право военнослужащие, а также члены семей погибших военнослужащих. Для последних компенсации достигают 60%.