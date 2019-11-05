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Знания этнографии проверили в Приморье

этнограф

VII Конгресс народов Приморского края в Находке начался с этнодиктанта. Одной из площадок по его написанию внепланово стал и актовый зал Думы НГО, где собрались на дискуссионную площадку представители национальных диаспор,  общественных объединений и специалисты органов местного самоуправления. Участники Конгресса выделили время в своём насыщенном расписании, чтобы проверить свои знания по этнографии.

Ольга Ивченко, и.о. директора департамента внутренней политики Приморского края:

«Этнологический диктант покажет, насколько мы владеем информацией о тех 158 народах, которые проживают в Приморском крае, и о 190 народах всей России. Не будем терять время, приступаем!»

Напомним, всего в Находке  было зарегистрировано четыре площадки, на которых все желающие могли попробовать свои силы в написании Этнодиктанта-2019: школы № 7 «Эдельвейс», № 10, Находкинский гуманитарно-политехнический колледж и парк-музей «Пограничная площадь». 

Международная культурно-просветительская акция проходит в России с 2016 года. Сами задания больше напоминают ЕГЭ, чем диктант. Это 30 вопросов с несколькими вариантами ответов, из которых нужно выбрать правильный. 20 из них являются общими на всей территории России, а 10 — индивидуальны для каждого региона. Вопросы непростые, касаются разных тем — от федеративного устройства государства до блюд национальной кухни. Ответить надо успеть за 45 минут. Итоги акции будут подведены ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря.

Михаил Светлов

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