Посредники «накручивают» цену на рыбопродукцию в 2 раза, сообщает DEITA.RU по материалам Приморскстата.

Как известно, по современным нормам здорового питания, в годовой рацион россиян должны входить не менее 22 кг рыбных продуктов. По данным же приморских статистиков, в 2018 году жители Приморского края съели 61 тысячу тонн рыбных продуктов, или в расчете на душу населения 32 кг в год, то есть на 10 кг больше рекомендованной нормы.

Собственно, потребление рыбопродукции в Приморье традиционно относительно высоко. Многолетние наблюдения показывают, что приморцы потребляют рыбной продукции больше, чем дальневосточники, и чем среднестатистический россиянин.

Но высоко оно лишь относительно, и старожилам есть с чем сравнивать. Если заглянуть в прошлое, то мы увидим значительное снижение среднедушевого потребления приморцами рыбных продуктов. Так, в 1990 году этот показатель составлял 52 кг (снижение в 1.6 раза).

Потребительские же цены на рыбную продукцию в Приморском крае за последние пять лет увеличились в 1.5 раза, производителей – в 2 раза. Цены на все продукты питания за этот период выросли на 43%.

Значительно выше среднего уровня отмечен рост цен на рыбу мороженную разделанную (кроме лососевых пород), консервы рыбные натуральные, рыбу соленую, маринованную и копченую, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы (в 1.7-1.9 раза).

Как оказалось, на приморской рыбе наживаются посредники. Дело в том, что средние потребительские цены значительно превышают средние цены производителей. В Приморском крае потребительские цены на рыбу мороженную неразделанную выше цен производителей в 2.1 раза, на сельдь соленную – в 2.3 раза, на консервы натуральные и в масле – в 1.4 раза.

Дмитрий Санников