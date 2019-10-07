Новости
Самый полезный хлеб назвала диетолог
7 Октябрь 2019, 14:15
Всероссийский турнир по боксу прошел во Владивостоке
7 Октябрь 2019, 14:11
«Золотая» вода вынудила жителей Владивостока обратиться к Трутневу
7 Октябрь 2019, 14:00
Приморская элита отказалась от мотоциклов
7 Октябрь 2019, 13:45
Глава Сбербанка сделал заявление об утечке данных
7 Октябрь 2019, 13:30
Фруктовый бренди начнут производить в России
7 Октябрь 2019, 13:15
Пенсионную систему готовы изменить в Госдуме
7 Октябрь 2019, 13:00
Стало известно, почему оцепили федеральные трассы
7 Октябрь 2019, 12:45
«Золотая» вода вынудила жителей Владивостока обратиться к Трутневу
Потоки воды размывают единственную дорогу к одному из микрорайонов Владивостока, сообщает DEITA.RU. Примечательно, что данную дорогу в порядок приводили силами и средствами местных жителей.
Стихия не проявила благосклонности к дорожной сети Владивостока - череда тайфунов с высоким уровнем осадков размыла и единственную подъездную дорогу от улицы Никифорова к ул. Сафонова, 24, через дома ул. Никифорова, 53 и 53б, 53в. Метровые ямы сильно затрудняли проезд в микрорайон.
После безуспешных попыток призвать власти города к действиям по устранению ущерба от ударов стихии, жители микрорайона сами ликвидировали большие ямы, отсыпав дорогу, и укрепив её при помощи бетона.
В минувший четверг в микрорайоне появилась новая проблема – прорвало трубы, и вода уже несколько дней стекает по дороге, размывая её.
Помимо повторного размытия дороги, местных жителей беспокоят и счета за «спущенную в никуда» воду. Горожане полагают, что плату за утечку воды распределят среди платёжных квитанций жителей микрорайона, что автоматически делает воду «золотой».
Не имея возможности привлечь власти города и Приморского края к ответственности за данный объект городской инфраструктуры, жители микрорайона всерьёз намерены писать обращение к Юрию Трутневу, полномочному представителю президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
Вставая в оппозицию с представителями городской и региональной власти, горожане не забывают обещаний, сказанных на юбилейном V ВЭФ. Многомиллиардные контракты, подписание которых сулит стремительное развитие региона, заключённые сделки и слова о важности развития Дальневосточного федерального округа, столицей которого и является Владивосток, ограничиваются лишь «витриной». Той самой, которую видно из окна кортежа высокопоставленных гостей из западной России. А ремонтировать дорогу к целому микрорайону – зачем? Жители Владивостока — ребята инициативные, сами отремонтируют, сами, вероятно, и с другими проблемами справятся.
Софья Корф