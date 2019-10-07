«Золотая» вода вынудила жителей Владивостока обратиться к Трутневу

Потоки воды размывают единственную дорогу к одному из микрорайонов Владивостока, сообщает DEITA.RU. Примечательно, что данную дорогу в порядок приводили силами и средствами местных жителей.

Стихия не проявила благосклонности к дорожной сети Владивостока - череда тайфунов с высоким уровнем осадков размыла и единственную подъездную дорогу от улицы Никифорова к ул. Сафонова, 24, через дома ул. Никифорова, 53 и 53б, 53в. Метровые ямы сильно затрудняли проезд в микрорайон.

После безуспешных попыток призвать власти города к действиям по устранению ущерба от ударов стихии, жители микрорайона сами ликвидировали большие ямы, отсыпав дорогу, и укрепив её при помощи бетона.

В минувший четверг в микрорайоне появилась новая проблема – прорвало трубы, и вода уже несколько дней стекает по дороге, размывая её.

Помимо повторного размытия дороги, местных жителей беспокоят и счета за «спущенную в никуда» воду. Горожане полагают, что плату за утечку воды распределят среди платёжных квитанций жителей микрорайона, что автоматически делает воду «золотой».

Не имея возможности привлечь власти города и Приморского края к ответственности за данный объект городской инфраструктуры, жители микрорайона всерьёз намерены писать обращение к Юрию Трутневу, полномочному представителю президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

Вставая в оппозицию с представителями городской и региональной власти, горожане не забывают обещаний, сказанных на юбилейном V ВЭФ. Многомиллиардные контракты, подписание которых сулит стремительное развитие региона, заключённые сделки и слова о важности развития Дальневосточного федерального округа, столицей которого и является Владивосток, ограничиваются лишь «витриной». Той самой, которую видно из окна кортежа высокопоставленных гостей из западной России. А ремонтировать дорогу к целому микрорайону – зачем? Жители Владивостока — ребята инициативные, сами отремонтируют, сами, вероятно, и с другими проблемами справятся.

Софья Корф