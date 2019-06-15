Участники проекта «Золотое кольцо – детям Приморья» посетили Ярославль, сообщает DEITA.RU.

В Ярославле участников проекта Боевого братства «Золотое кольцо России детям Приморья» радушно встретили военно-патриотическая организация " Десантник" им. Леонида Палачева. Руководитель клуба Палачев Андрей Васильевич начал свою боевую службу в Приморском крае в ОМОН.





Молодые бойцы показали свой клуб, учебный тир , спортзал , где ребята из Приморья и Ярославля показали физическую подготовку.





Для гостей были организованы замечательные занятия по боевой подготовке. Восторженными глазами приморцы смотрели на показательные выступления десантников по рукопашному бою. После наших ребят напоили горячим чаем с вкусными пирожками.





Каждому участнику были подаренные памятные вымпелы, педагогом цветы, а руководителю проекта Виктору Васильевичу Донец часы с символикой клуба. В ответ приморцы подарили книгу " 80лет разгрома японских войск на озере Хасан".





В завершение была сделана совместная фотография и ярославские ребята пошли показывать свой город гостям . Расстались они уже вечером добрыми друзьями.