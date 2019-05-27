Автомобиль был обнаружена в Питерском пруду Санкт-Петербурга, сообщает DEITA.RU.



Приметный автомобиль – это награда за победу в Олимпиаде 2012 года, который был вручен волейболисту клуба «Зенит» Александру Волкову. В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку и выясняют подробности произошедшего. Известно, что в клубе подтвердили: найденный автомобиль действительно принадлежит игроку волейбольного клуба «Зенит», и что сам Александр Волков не пострадал.

«Машину Audi золотого цвета нашли в воскресенье в пруду, в ней были пулевые отверстия, - цитирует слова собеседника ТАСС, - Сейчас проводится разбирательство, как автомобиль попал в пруд».

Напомним, Александр Волков в составе «золотой команды» России по волейболу стал победителем Олимпийский Игр в Лондоне в 2012 году. Этот сложнейший и напряженнейший матч помнят все поклонники волейбола. Блестящая победа в пяти партиях. После проигранных первых двух многие уже посчитали, что сборная России упустила свой шанс на победу. Но волейболисты проявили такую силу воли и показали характер, что просто выиграли три партии подряд и завоевали "золото".

Инна Эстрина