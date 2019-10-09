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Золотой мост встал: пробки сковали столицу
Вечером в среду, 9 октября, многокилометровые пробки сковали дальневосточную столицу, сообщает DEITA.RU.
Судя по Яндекс. Картам, серьезные автомобильные заторы можно наблюдать практически во всех районах города. Желающие уехать с Чуркина буквально атаковали въезд на мост. Разумеется, он тут же встал. Кроме того, в результате серьезный автомобильный затор сковал Некрасовский улицу и Некрасовский путепровод, а также проспект 100 лет Владивостоку. Традиционно стоит Русская и двухсторонняя Бородинская, а также весь центр Владивостока и Эгершельд.
Из-за перекрытой улицы Борисенко, автомобилисты дружно стоять в районе площади Луговой.
Екатерина Брязгунова