Золотую медаль Косторной отдали американке

Неприятный сюрприз преподнесли организаторы Гран-При Франции по фигурному катанию победительнице турнира Алене Косторной, сообщает DEITA.RU.

Как известно, лучшие организации соревнований по фигурному катанию в Японии, России, США и Канаде – странах, где любят этот вид спорта. Приятно удивила в прошлом году и Белоруссия, на высоком уровне принявшая чемпионат Европы. Ну а во Франции на этапе Гран-При, тоже традиционно, творится черт знает что.

Все началось еще в женском одиночном разряде еще в короткой программе, когда импозантный лысый мужчина из Нидерландов, технический контролер судейской бригады, начал выискивать недокруты, неясные и неверные ребра. Занять промежуточные первые два места российским фигуристкам Алене Косторной и Алине Загитовой это не помешало, но по нескольку честных баллов девушки потеряли.

В произвольной программе Алина Загитова начала с неудачного тройного лутца, коснувшись рукой льда на приземлении. Усмотрел все тот же лысый контролер недокрут на тройном тулупе и неверные ребра на тройных лутцах. Тем не менее, в итоговом протоколе Алина Загитова в образе Клеопатры заняла второе место.

Победительницей Гран-При Франции стала вчерашняя юниорка Алена Косторная с личным рекордом в 236 баллов, что на целых 20 больше, чем у Алины Загитовой. Переживала она перед своим первым этапом взрослого Гран-При сильно. Алена плакала на тренировке перед КП, плакала на тренировке перед ПП, но все таки собралась и выдала отличный прокат да еще и с высокими пролетными тройными акселями.

Бронзовую медаль завоевала американка Мэрайя Белл. Но, как это постоянно бывает у французов, организаторы «прокололись», отдав американке аж медаль золотую. Обратила внимание на это Алина Загитова. Ей, как победительнице всех возможных соревнований от национального чемпионата до Олимпиады, уж точно известен цвет золота и его отличие от бронзы. Под смех девушек и болельщиков, Мэрайя Белл сама наградила Алену Косторную заслуженной золотой медалью.

3 ноября на этапе Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле фигуристы выступят с показательными программами. Трансляция начнется в 16.30 по московскому времени на сайте Первого канала.

Дмитрий Санников