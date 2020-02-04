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«Зона отчуждения» по коронавирусу выбрана – Минздрав
В выбранное место будут свозить всех россиян, эвакуированных из Китая
Министерство здравоохранения России определилось, где
создаст центр для карантина россиян, вывезенных из Китая, сообщает ИА DEITA.RU.
В ближайшее время туда направятся специалисты министерства.
Как пишет РБК, заявление о том, что власти определились с местом для карантина по коронавирусу, выступил замглавы Минздрава Сергей Краевой. Он не раскрыл, в каком городе и регионе будут содержать всех эвакуированных россиян, но подчеркнул, что это не Москва и не Владивосток.
Для эвакуации россиян предусмотрели три центра – один из них выберут в ближайшее время. Туда и направятся специалисты Минздрава – обучать персонал работе с возможно зараженными коронавирусом людьми.
Напомним, в конце декабря стало известно о появлении в мире нового опасного вируса. Коронавирус, который впервые диагностировали у жителей китайского города Ухань, начал активно распространяться по разным странам. По последним данным, от болезни погибло более 400 человек.