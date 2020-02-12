Зоопарк предлагает скормить «бывших» хищникам в День святого Валентина

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Необычная акция анонсирована в Техасе
Посетители зоопарка в Сан-Антонию (юг Техаса) смогут оригинально отметить День всех влюбленных, сообщает ИА DEITA.RU.
Сотрудники зоопарка разместили в соцсетях объявление о нестандартной акции. Любой желающий, хотя бы раз неудачно расставшийся со своей парой, за умеренную сумму сможет получить немного позитивных эмоций. Именем бывшего возлюбленного будут названы кормовые таракан или крыса, которых отдадут на обед хищникам покрупнее, пишет Upi.
За 5 американских долларов можно будет полюбоваться, как знакомо названный таракан будет съеден одним из обитателей зоопарка. Взнос в 25 долларов даст право поименовать крысу, предназначенную для кормежки змей. Заявки принимаются до 13 февраля, а 14 февраля все «бывшие» станут обедом в прямом эфире.
Пользователи соцсетей отреагировали по-разному: кто-то до глубины души возмущен неэтичностью акции, а кто-то восторженно спешит принять в ней участие.