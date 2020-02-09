Зоозащитники предложили ввести квоты на домашних животных

Представители зоозащитных организаций предлагают ввести квоты на разведение домашних животных, сообщает ИА DEITA.RU.

Инициаторы считают, что плоды может принести и экономическая стимуляция хозяев стерилизовать питомцев. Подобные меры были введены за рубежом, нааример, в Великобритании и США. Владельцу гораздо дешевле обходится лишить питомца возможности размножения, нежели выплачивать налог на нестерилизованное животное, как отмечает «Интерфакс».

Подобные меры зоозащитники предлагают ввести и в России, где существует два типа людей, которые причастны к размножению животных. Первые это заводчики собак и кошек, которые могут похвастаться родословной, вторые - те, кто не решает проблему стерилизации. В отношении заводчиков должны действовать меры по лицензированию, квотированию и налогообложению, считают зоозащитники. По отношению к хозяевам стоит применить практику развитых стран - создать рычаги, действие которых поощряло бы хозяев стерилизовать питомцев.

Кроме того, представители зоозащитных организаций считают, что необходимо рассказывать россиянам о масштабах проблемы бездомных животных посредством телевидения.