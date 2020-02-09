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Зоозащитники предложили ввести квоты на домашних животных
По мнению инициаторов это позволит решить проблему бездомных животных
Представители зоозащитных организаций предлагают ввести квоты на разведение домашних животных, сообщает ИА DEITA.RU.
Инициаторы считают, что плоды может принести и экономическая стимуляция хозяев стерилизовать питомцев. Подобные меры были введены за рубежом, нааример, в Великобритании и США. Владельцу гораздо дешевле обходится лишить питомца возможности размножения, нежели выплачивать налог на нестерилизованное животное, как отмечает «Интерфакс».
Подобные меры зоозащитники предлагают ввести и в России, где существует два типа людей, которые причастны к размножению животных. Первые это заводчики собак и кошек, которые могут похвастаться родословной, вторые - те, кто не решает проблему стерилизации. В отношении заводчиков должны действовать меры по лицензированию, квотированию и налогообложению, считают зоозащитники. По отношению к хозяевам стоит применить практику развитых стран - создать рычаги, действие которых поощряло бы хозяев стерилизовать питомцев.
Кроме того, представители зоозащитных организаций считают, что необходимо рассказывать россиянам о масштабах проблемы бездомных животных посредством телевидения.