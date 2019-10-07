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Зря жалуются: московские зарплаты получают на Дальнем Востоке

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Жители Сахалина, максимально удалённого от Москвы региона, получают зарплаты, немногим меньше, чем в Москве, сообщает DEITA.RU. Данные исследования «Риарейтинга» показывают, что жители островного региона могут приобрести на одну зарплату почти четыре стандартных потребительских набора.

Данный показатель рассчитывался исходя из того, что один человек проживает в собственной квартире площадью чуть менее тридцати квадратных метров. Стандартный потребительский набор включает в себя не только продукты питания, но и такие крупные покупки, как мебель, электротехнические приборы, одежда, а также расходы на отдых.

Согласно исследованию за первое полугодие 2019 года, средняя зарплата в Москве (лидере рейтинга) держится на отметке девяноста шести тысяч рублей. Вторую позицию занимает Южно-Сахалинск, зарплаты жителей которого составляют чуть более девяноста тысяч рублей.

Дальневосточный Магадан обогнал северную столицу – Санкт-Петербург, жители которого получают лишь 63,8 тысяч рублей, по сравнению с магаданскими 82,9 тысячами.

Всего в рейтинге сто городов со всей России, в тройку аутсайдеров попали Элиста, Черкесск и Шахты. Средняя зарплата в данных городах, согласно исследованию, не превышает 28 тысяч рублей. Подобный ежемесячный доход горожане смогут потратить на приобретение одного с половиной потребительских набора.

Софья Корф

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