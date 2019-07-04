Такая мошенническая схема не нова и уже прославилась на западе России, сообщает DEITA.RU.



Жителям Приморского края на телефон все чаще поступают звонки с приглашением пройти бесплатное обследование в новой стоматологической клинике. Сообщение начинается с фразы «Я звоню с актуальной информацией для жителей Приморского края».

Если человек соглашается пройти бесплатное обследование, звонок переводят на регистратуру. Там девушка милым голосом рассказывает о том, что клиника открылась совершенно недавно, и поэтому они проводят такую акцию для жителей Владивостока, Артема и Уссурийска от 30 до 69 лет: бесплатно проверяют состояние зубов и даже делают снимки.

Заманчиво, не правда ли? И обследование - комплексное, и снимок -в 3D! А нынче услуги стоматологов стоят недешево.

Только вот в этой стоматологической сказке есть нюансы. Так, в регистратуре наотрез отказываются называть адрес клиники.

«Мы находимся в самом центре Владивостока. Адрес я не имею права говорить, пока вы к нам не запишитесь!»

Странная политика привлечения клиентуры? Маркетолога надо бы уволить за такое.

Единственное, чего удается добиться от представителя клиники - это название конторы. «Новая приморская стоматология». В надежде найти ее адрес корреспондент DEITA.RU вбил название в поисковой строке. Это популярный запрос: поисковик сам подсказал порядок слов. Только вот ни одной «Новой приморской стоматологии» ни во Владивостоке, ни вообще в России не нашлось.

Зачем же такая странная реклама несуществующей клиники без адреса? Журналисты ростовского издания Donnews недавно опубликовали собственное расследование о точно таком же бизнесе «секретных» клиник. Оказывается, сеть действует во многих городах России. Работают по одной схеме: заманивают людей (в основном пожилых) на бесплатный прием.

А дальше - рассказывают о том, что надо вылечить и подсовывают кредитные договоры. Суммы - 100 тысяч рублей и больше.

Еще одна проблема такой рекламы - ее незаконность. Никто не имеет права звонить на ваш телефон без вашего письменного согласия. Разумеется, никто из жертв стоматологов не давал разрешения на такие звонки. В России за этим следит ФАС. Но он не сможет вам помочь.

В приморском управлении жертве такого телефонного обзвона рассказали, что надо писать письменное обращение. Его рассмотрят через месяц и выпишут штраф. Но что такое этот штраф для многомиллионного бизнеса.

Елена Миронова