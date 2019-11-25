«Звезда Дальнего Востока» выявит «Лучший гектар»

В этом году престижная премия «Звезд Дальнего Востока» выявит самого оригинального держателя «дальневосточного гектара», который освоил бесплатные земли не только интересно, но и максимально эффективно для развития своего региона. Прием заявок в номинацию «Лучший гектар» продолжается, сообщает DEITA.RU.

Отмечается, что реализованные земельные проекты лауреатов премии пополнят банк успешных решений на сайте ФИС «НаДальнийВосток.РФ».

«Новая номинация в рамках «Звезды Дальнего Востока» призвана поощрить самых креативных владельцев бесплатных гектаров и показать будущим держателям примеры успешного использования выделенных государством земель», - отметили в оргкомитете конкурса.

Напомним, что в Приморском крае, как и в остальных десяти регионах-участниках премии, получить бесплатный земельный участок можно в упрощенном порядке. Краевые власти оказывают держателям гектаров реальную помощь в проведении различных коммуникаций и дорожной инфраструктуры в рамках реализации госпрограммы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края».

В целом в рамках премии свои уникальные проекты представят представители одиннадцати регионов ДВФО в девяти номинациях. Имена победителей станут известны на традиционном праздновании «Дней Дальнего Востока в Москве». Организаторы конкурса напоминают, что дальневосточники все еще могут прислать свои индивидуальные заявки, обративших в оргкомитет в своем регионе или же заполнив анкету участника на сайте премии.

Участники от Приморья представят на «Звезде» свои самых необычные, креативные и эффективные проекты, которые уже оказали большое влияние на развитие края. Многие из них были реализованы в рамках краевой государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края».

Екатерина Цой