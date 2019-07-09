Большая часть работников Дальневосточного завода «Звезда» с 1 августа переходит на неполный режим рабочего времени, сообщает DEITA.RU по материалам Федерация профсоюзов Приморского края.

По информации профсоюза, соответствующие дополнительные соглашения к трудовым договорам заводчане уже подписали.

По информации РИА Новости, на неполную рабочую неделю часть сотрудников «Звезды» будет переведена с августа по декабрь 2019 года. Эти жесткие меры вызваны недозагруженностью предприятия по причине временного отсутствия гособоронзаказа.

Дальневосточный завод "Звезда" – это предприятие с 65-летней историей. Некогда ведущее предприятие по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота и единственное на Дальнем Востоке специализирующееся на ремонте, переоборудованию и модернизации кораблей атомных подводных ракетоносцев.

Не стоит путать с судоверфью «Звезда», которая строится в Большом Камне с 2009 года. В 2015 году новая судоверфь получила название «Судостроительный комплекс «Звезда» (ССК «Звезда»).

Дмитрий Санников