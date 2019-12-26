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6 Декабрь 2019, 18:15

Звезда Инстаграма может отправиться за решетку

пикса суд

Кумир подростков ранее была объявлена в розыск судебными приставами, сообщает DEITA.RU.

Очередные проблемы с долгами появились у певицы и звезды Инстаграм Ольги Бузовой. Теперь, как стало известно журналистам, претензии к звезде имеют полицейские – девушке грозит арест на 15 суток.

Как пишет Ura.ru, в августе Бузова попалась на превышении скорости на 40-60 км/ч. Штраф так и остался неоплаченным. Теперь звезду будут наказывать и за это: закон предполагает арест на 15 суток, 50 часов общественных работ или двойной размер штрафа.

Ранее сообщалось о том, что Бузову ищут судебные приставы – звезда не платила по счетам по коммуналке. Проблемы начались из-за долга в 10 тысяч рублей – его погасила мама Бузовой.

Елена Миронова

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