«Звезда» прокомментировала строительство площадки для ядерных материалов

На территории предприятия будет построена площадка для временного хранения радиоактивных отходов, уточнили в АО ДВЗ «Звезда», сообщает DEITA.RU.

Производственная деятельность предприятия связана в том числе с комплексным техническим обслуживанием атомных подводных лодок, и безопасное хранение радиоактивных отходов - приоритетная задача для предприятия, заявили в пресс-службе ДВЗ «Звезда».

«В этой связи АО «ДВЗ «Звезда» в соответствии с 44-м ФЗ объявило электронный аукцион на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Площадка временного хранения твердых радиоактивных отходов (ТРО)». Новая площадка для хранения отходов будет полностью соответствовать современным требованиям хранения ТРО, а ее эксплуатация будет безопасна для окружающей среды и человека», - уточнили на предприятии.

АО «ДВЗ «Звезда», как эксплуатирующая организация, несет всю полноту ответственности за обращение с ТРО с момента их образования до передачи Национальному оператору по обращению с радиоактивными отходами (РАО). ТРО на территории предприятия хранится только временно, отметили в компании.

Напомним, накануне ИА DEITA.RU сообщало, что 14 января АО ДВЗ «Звезда» объявило тендер на строительство временного полигона для хранения ядерных материалов. Начальная стоимость работ оценивается в 160 миллионов рублей, строительство планируют завершить в течение года. Финансирование объекта будет проходить за счет федеральной программы.

Светлана Алеутская