telegr wh call

Новости

«Звезда» прокомментировала увольнение 400 работников

28 Январь 2020, 16:20

Всем выйти из сумрака: дорожные камеры перестанут прятать в кустах

28 Январь 2020, 16:00

«Огуречный банкрот» продаст свою недвижимость в Приморье

28 Январь 2020, 15:40

Такси стали опасней: в России преступления регистрируются практически ежедневно

28 Январь 2020, 15:20

От биометрии до цифрового стрит-арта: дальневосточные журналисты и блогеры участвуют в конкурсе «Вместе в цифровое будущее»

28 Январь 2020, 15:12

Иностранцами заполнят резидентов ТОР и СПВ

28 Январь 2020, 15:00

Сбербанк разрешит клиентам «говорить» Спасибо

28 Январь 2020, 14:40

Николай Валуев предложил раздавать продукты бесплатно

28 Январь 2020, 14:20

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

«Звезда» прокомментировала увольнение 400 работников

звезда, судоверфь,

В ближайшее время с Дальневосточного завода «Звезда» будут уволены 400 работников, которые перейдут на другие предприятия акционерного общества, сообщает DEITA.RU. 

Как рассказали в АО «ДЦСС», в ближайшее время в рамках оптимизации с Дальневосточного завода «Звезда» (ремонтирует подводные лодки – Прим.ред.) на другие предприятия акционера перейдет 400 работников. Специалистам будут предложены варианты работы на судостроительном комплексе «Звезда» и на владивостокском предприятии «Электрорадиоавтоматика». 

«С каждым сотрудником ведется индивидуальная работа - все процессы происходят в строгом соответствии с Трудовым Кодексом РФ», - рассказали в АО «ДЦСС». 

Ранее профсоюзы Приморья заявляли, что с предприятия АО "ДВЗ «Звезда» будет уволено 400 человек. Общая численность сотрудников на предприятии составляет 3,3 тысячи человек. 

Отметим, что основным учредителем компаний АО «ДВЗ «Звезда», ВП «ЭРА» и ССК «Звезда» является акционерное общество «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта». 

Иван Крышан

Читайте также:

Японский шпион пойман во Владивостоке

Мишустин считает спорную территорию китайской в распоряжении по Владивостоку

Разрушенный апокалипсисом Владивосток появился в компьютерной игре

Популярное

«Это безответственно»: Приморцы обманом прорвались из Китая с высокой температурой

Налоговая требует заблокировать сотни тысяч счетов россиян

«Город как вымер»: россиянин смог выбраться во Владивосток из Уханя

Дороже золота: километр дорог по БКАДУ в Приморье стоит больше 20 миллионов
Loading...
Загрузка...
Загрузка...