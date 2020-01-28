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«Звезда» прокомментировала увольнение 400 работников
В ближайшее время с Дальневосточного завода «Звезда» будут уволены 400 работников, которые перейдут на другие предприятия акционерного общества, сообщает DEITA.RU.
Как рассказали в АО «ДЦСС», в ближайшее время в рамках оптимизации с Дальневосточного завода «Звезда» (ремонтирует подводные лодки – Прим.ред.) на другие предприятия акционера перейдет 400 работников. Специалистам будут предложены варианты работы на судостроительном комплексе «Звезда» и на владивостокском предприятии «Электрорадиоавтоматика».
«С каждым сотрудником ведется индивидуальная работа - все процессы происходят в строгом соответствии с Трудовым Кодексом РФ», - рассказали в АО «ДЦСС».
Ранее профсоюзы Приморья заявляли, что с предприятия АО "ДВЗ «Звезда» будет уволено 400 человек. Общая численность сотрудников на предприятии составляет 3,3 тысячи человек.
Отметим, что основным учредителем компаний АО «ДВЗ «Звезда», ВП «ЭРА» и ССК «Звезда» является акционерное общество «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта».
Иван Крышан