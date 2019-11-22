«Звезда» сменила профлидера

Делегаты отчетно-выборной конференции профсоюза Дальневосточного завода «Звезда» приняли решение о смене лидера, сообщает DEITA.RU по материалам Федерации профсоюзов Приморского края.

Ольга Скрипко возглавляла профорганизацию «Звезды» на протяжении 30 лет. Новым лидером профсоюзов избран бригадир судокорпусников, инспектор по охране труда по Дальнему Востоку от Общероссийского профсоюза работников судостроения, судоремонта и морской техники Павел Барановский.

Ранее новый профлидер «Звезды» на протяжении 10 лет был членом президиума профсоюза ДВЗ «Звезда» и заместителем председателя профорганизации.

«Я уверена в организаторских способностях и личных качествах Павла Михайловича, и считаю, что он справится со всеми задачами, стоящими перед профорганизацией завода. Это правильно - давать дорогу молодым. У нас отличный кадровый резерв, мы вырастили толковую смену, и я горжусь тем, что сегодня в профактиве организации 60% молодежи, которая разделяет идеологию профсоюза и понимает его реальную пользу», - прокомментировала экс-лидер профорганизации Ольга Скрипко.

Сама Ольга Федоровна продолжит работу в профорганизации в качестве заместителя председателя, будет делиться опытом и заниматься защитой прав работников.

В начале октября сотни людей вышли на улицы "любимого города Путина" -приморского города Большой Камень в знак протеста против привлечения иностранной рабочей силы, в борьбе за справедливость, нормальные рабочие места для приморцев и высокие зарплаты.

Ситуацию на предприятии удалось выправить после обращений в адрес министра обороны Шойгу. Работникам Дальневосточного завода «Звезда» проиндексировали зарплату на 6,1%.

Дмитрий Санников