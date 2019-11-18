«Звездные» дома потекли в приморском городе: фото

Несколько домов, недавно отреставрированных в приморском Большом Камне, начали «течь». Яркая синяя краска не выдержала удара стихии, сообщает DEITA.RU.

Ранее в администрации края отмечали, что эти дома ранее были в совсем плачевном состоянии – отремонтировали их сравнительно недавно. По информации ведомства, фасад оштукатурили, покрыли несколькими слоями шпаклевки и покрасили.

Как показало время, краска не выдержала первого же серьезного удара стихии – а они довольно часты в Приморском крае.

Напомним, сегодня край был буквально «атакован» резким шквальным ветром, снегом и метелью. Трассы во многих городах стояли «колом», из Большого Камня и вовсе было невозможно выехать. В Фокино кончилось топливо. Въезд же во Владивосток был затруднен из-за перекрытой трассы Де Фриз-Седанка-Патрокл. Кроме того, закрыт и крутой спуск на Шефнера.

Сейчас на дорогах дальневосточной столицы работает снегоуборочная техника, очищая проезжую часть от ледяных и снежных заносов. На пешеходных участках трудятся коммунальщики, удаляя ледяную корку и снег.

Александра Маслова