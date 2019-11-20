Звезду Дальнего Востока выберут в декабре

До вручения престижной бизнес-премии «Звезда Дальнего Востока» остался всего двадцать один день. Совсем скоро станет известно, какие дальневосточные компании внесли особый вклад в развитие региона. Об этом сообщает DEITA.RU.

Третья ежегодная церемония вручения общественно-деловой премии «Звезда Дальнего Востока» пройдет в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве» в декабре текущего года. Как и в прошлые годы, самые перспективные представители бизнеса, общественности и СМИ войдут в так называемый национальный «золотой резерв», а их округ, область или край будет признан «территорией роста» - регионом, внесшим наибольший вклад в развитие страны.

По сообщения организаторов премии, кандидаты в лауреаты подали заявки в рамках одиннадцати номинаций, каждую из которых сможет получить только один из сотен претендентов на победу.

Первая номинация создана для наиболее перспективных инвесторов в макрорегионе и носит название «Стратегическое развитие».

Вторая - «Лучший гектар» - достанется тем, кто наиболее эффективно и оригинально реализующих освоение «Дальневосточного гектара».

Победителем номинации «Лучший работодатель» станет тот, кто оказал значительное влияние на развитие трудовой миграции, а также способствовал созданию рабочих мест в регионе.

Номинацию «Открытость» специально создана для журналистов и издателей, опубликовавших наиболее оригинальные материалы о развитии Дальнего Востока.

«Бизнес действие» - это номинация для представителей малого бизнеса, внёсших наибольший вклад в развитие региона.

«Иностранный инвестор» - для иностранных инвесторов, способствующих экономическому развитию Дальнего Востока.

В номинации «Управленец» выберут того, кто внес особый вклад в развитие региона, занимая руководящие должности.

«Технологические новации» - это номинация для компаний и лиц, внедряющих и эффективно использующих современные технологии в регионе.

Молодые предприниматели и управленцы до тридцати лет, внесшие особый вклад в развитие ДВФО, получат премию в рамках номинации «Молодые львы».

Номинация «Развитие территории» достанется тем предпринимателям, благодаря деятельности которых регион получает дополнительные преимущества.

Специальная номинация вне регионального отбора «Доброволец» будет присуждена волонтерам, которые приходят на помощь в сложную минуту и делают это лучше всех.

Отмечается, что Приморский край представлен в каждой из указанной категории. В прошлом году статуэтку «Звезда Дальнего Востока» в номинации «Управленец» получили резиденты приморских ТОР «Надеждинская» и «Большой Камень» - компании «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», «ДНС-Дом», «Домостроительный комбинат Приморье» и «Судостроительный комплекс «Звезда».

Кстати, организаторы престижного награждения заявили о своем желании рассмотреть просьбу дальневосточников присвоить специальную премию хозяину знаменитого толстого кота Виктора, которого не хотели пускать на борт самолета из-за лишнего веса в два килограмма.

Официальный представитель вице-премьера Юрия Трутнева высказал мнению, что необычная парочка путешественников действительно заслуживают награды т.к. благодаря их приключениям в московском аэропорту о Дальнем Востоке узнали во всем мире.

«Если неравнодушные граждане обратили на это внимание и хотят, чтобы премия расширила свой формат, то мы это предложение, безусловно, рассмотрим», - ответил общественности Тимур Чернышев.

Напомним, премия «Звезда Дальнего Востока» определяет лучших из лучших предпринимателей региона с две тысяч семнадцатого года.

Екатерина Цой