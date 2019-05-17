В Приморье участились звонки, которые совершают мошенники в надежде незаконно завладеть средствами россиян с их банковских карт, сообщает DEITA.RU. Сразу несколько историй рассказали подписчики паблика revizzorro_uss.

«Позвонил сейчас номер. Представились сотрудником банка, назвали мою девичью фамилию, и тут все стало понятно. Говорят, что пытались взломать мою карту в Краснодаре. Просили сказать последние цифры договора и номер карты, — рассказывает девушка, которая едва не стала жертвой мошенничества. — Так что имейте ввиду. Не на ту нарвались».

Стоит отметить, что девушка указала номер, с которого ей звонили. Номер оканчивается на цифры 5104. Пользователи соцсетей подтвердили, что подобные звонки сегодня поступали не только гражданке, опубликовавшей пост. «И мне сегодня с этого номера звонили, представились службой безопасности Сбербанка, сказали, что был выполнен вход с другого устройства и пытались снять с моей карты 5 тысяч. Я сказала, что у меня нет таких денег на карте и действительно на заднем фоне слышны мужские голоса, а сам видать переживал, слова путал, на это мне сказал, что карту заблокируют, и бросил трубку. Сбербанк звонит только с номера 900», — уверяют подписчики Instagram.

Екатерина Брязгунова