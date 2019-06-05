Стоит ли бравировать звонком "важному человеку" перед лицом наказания от ДПС, рассказывает DEITA.RU.

Многие сталкивались с ситуацией, когда сотрудник ДПС, остановив машину, обнаруживает у вас серьёзные нарушения, такие как, проблемы с документами, их отсутствие или же вовсе вы оказались без водительского удостоверения.



В 7 из 10 случаев вы просите дать вам минутку на звонок кому-то из знакомых, дабы он смог "отмазать" вас от наказания. Почему этого ни в коем случае не стоит этого делать?

Во-первых, остановивший вас сотрудник может разозлиться - полицейские очень не любят, когда их вынуждают кого-то отпускать. И может принципиально вас оформить.

Во-вторых, звонок может попросту не помочь, и вы опять-таки зря потратите своё и чужое время. И в-третьих, даже если это вам поможет, вам сделают предупреждение - если ещё раз вы попадётесь на пути, вас обязательно накажут по закону.

Сотрудник ДПС вас отлично запомнит и начнёт при любом удобном случае искать глазами, да и вполне реально, что поделится с другими номером вашего автомобиля.

Дмитрий Шевченко